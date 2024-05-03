Самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс, после взлета резко потерял высоту в Аркалыке

«Санитарный рейс №АК31224, тип воздушного судна Ан-2, государственный регистрационный номерной знак UP-A0124 авиакомпании “Навигатор”, выполнявший рейс Аркалык — Аксункар (Костанай) в 16:10. После взлета воздушное судно осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало в водоем (талые воды)», — говорится в сообщении Министерства транспорта.
Отмечается, что на борту воздушного судна находились два члена экипажа и три служебных пассажира.
«Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы Департаментом по чрезвычайной ситуации по Костанайской области в городскую больницу города Аркалык. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия», — говорится в пресс-релизе.
В ведомстве добавили, что в соответствии с правилами по расследованию происшествий и инцидентов данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия.
Причины и обстоятельства данного происшествия выясняются.