Самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс, после взлета резко потерял высоту в Аркалыке

«Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы Департаментом по чрезвычайной ситуации по Костанайской области в городскую больницу города Аркалык. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия», — говорится в пресс-релизе.