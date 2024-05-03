Два возгорания в лесах Беларуси произошло 3 мая

Общая площадь очагов составила 0,1 га. Возгорания обнаружили с помощью автоматизированной системы видеонаблюдения. Причины пожаров не установлены.



В Минлесхозе отметили, что пожароопасную обстановку в лесах осложняет жаркая и ветреная погода. И в преддверии выходных призвали всех быть максимально аккуратными при посещении лесов, соблюдать меры пожарной безопасности, не нарушать действующих ограничений на посещение лесов.



«Актуальную информацию об ограничениях на посещение лесов всегда можно отследить на специальной интерактивной карте», — напомнили в Минлесхозе.