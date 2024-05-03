Гражданина Молдовы похитили в Бухаресте: Затолкали в фургон и вывезли за город

33-летний гражданин Молдовы был похищен вчера в Бухаресте на подземной парковке жилого комплекса в первом секторе румынской столицы.
Похищение через камеры наблюдения увидел охранник, который и известил полицию. По его словам, молодого человека силой затолкали в фургон и увезли.
Похищенного отвезли на расстояние 7 километров в зону Пипера, где избили и бросили на обочине. Он смог добраться до близлежащих домов и попросить о помощи. Машину, в которой перевозили похищенного, бросили на дороге.
Полиция предполагает, что похищенный и похитители знакомы и речь могла идти о криминальной разборке.
Источник: observatornews.ro.