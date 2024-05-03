Жители Ставрополья, сжегшие Библию на камеру, извинились

«Попросить прощения важно. Но словами не отменишь сделанного. Жизнь себе и своим семьям парни испортили», — отметил Владимиров. Он добавил, что произошедшее — «урок всем нам», потому что взрослые должны уберегать молодых от беды, в частности, научить «уважать традиции, культуру и веру окружающих людей».