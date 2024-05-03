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Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.

Источник: © РИА Новости

«Он заключил сделку о признании вины», — сказал адвокат.

Винника, которого экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов.