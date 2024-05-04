По делу о хищении у Минобороны арестованы земельные участки и бизнес-центр

Между тем по изъятым в ходе обысков документам следствию удалось установить, как именно фигуранты потратили большую часть средств, полученных от военных. Оказалось, что после сделки с Минобороны Андрей Есипов стал обладателем 25-процентной доли в уставном капитале ООО «Тракмастер», которое занимается в том числе обслуживанием и ремонтом автомобилей; 25% ООО «УК-53 КМ» и 50% ООО «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес и управляющих недвижимостью; почти 100-процентным владельцем ООО «Фаунд Мэри», торгующего оптом табачными изделиями, и 75-процентной доли в уставном капитале ООО «Фикс и Точка», у которого пять магазинов товаров для дома в Москве и области.