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В Красноярском крае водитель устроил ДТП и пытался скрыться от полиции

Нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться с места аварии, задержали полицейские в Курагино.

Источник: ГУ МВД

В Курагино нетрезвый водитель врезался в стоящую машину и пытался скрыться с места ДТП. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.

Внимание полицейских привлекла «Тойота» с механическими повреждениями, двигающаяся по улицам посёлка Курагино. Сперва водитель транспорта игнорировал требование инспектора об остановке, но после после небольшого преследования всё-таки остановился и был задержан. Как оказалось, незадолго до встречи с дорожными полицейскими, 53-летний мужчина совершил наезд на припаркованную машину и покинул место ДТП.

Во время разговора с сотрудниками полиции водитель «Тойоты» имел внешние признаки опьянения, но отрицал его. Однако мужчина согласился на освидетельствование и прибор показал 1,32 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также у водителя взяли биологический материал на исследование, которое установили наличие наркотического вещества в организме.

На нарушителя составили административный протокол за вождение в состоянии опьянения, за который предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Также были составлены материалы за оставление места ДТП, участником которого являлся мужчина, невыполнение законного требования сотрудника полиции и за не пристёгнутый ремень безопасности. Информация о потреблении наркотиков водителем передана в заинтересованные службы.