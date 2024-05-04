В Красноярском крае водитель устроил ДТП и пытался скрыться от полиции

На нарушителя составили административный протокол за вождение в состоянии опьянения, за который предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Также были составлены материалы за оставление места ДТП, участником которого являлся мужчина, невыполнение законного требования сотрудника полиции и за не пристёгнутый ремень безопасности. Информация о потреблении наркотиков водителем передана в заинтересованные службы.