Огнеборцы потушили крышу супермаркета «Реми» в Хабаровске

Напомним, сообщение о возгорании в супермаркете в Хабаровске в районе Судоверфи поступило в пожарную охрану 4 мая около 12:20. Чрезвычайному происшествию присвоили повышенный ранг опасности. Информации о пострадавших не поступало. По сообщениям в соцсетях, возможной причиной пожара могла стать вытяжка в помещении одного из заведений общественного питания, арендовавшего площадь в торговом центре.