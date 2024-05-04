Ричмонд
+13°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огнеборцы потушили крышу супермаркета «Реми» в Хабаровске

Площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

В 13:35 по местному времени ГУ МЧС Хабаровского края сообщило о ликвидации открытого горения в здании торгового центра «Реми» на улице Краснореченской в краевой столице. По предварительным подсчётам, площадь пожара составила 1 100 квадратных метров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, сообщение о возгорании в супермаркете в Хабаровске в районе Судоверфи поступило в пожарную охрану 4 мая около 12:20. Чрезвычайному происшествию присвоили повышенный ранг опасности. Информации о пострадавших не поступало. По сообщениям в соцсетях, возможной причиной пожара могла стать вытяжка в помещении одного из заведений общественного питания, арендовавшего площадь в торговом центре.

пожары