Осужден известный в Костанае адвокат

В итоге суд признал виновным Олега Бранцева в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и за подстрекательство к даче взятки, совершенное в значительном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 12 млн тенге. Также у Бранцева конфисковано имущество в виде 26 тыс. российских рублей, приобретенных на средства, добытые преступным путем, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу. В конце апреля сообщалось, что в Костанае теперь уже бывшего адвоката областной коллегии адвокатов обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки сотрудникам прокуратуры. Дело рассматривали сразу по трем статьям УК РК.