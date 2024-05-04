Из берегов вышли реки Непа, Нижняя Тунгуска и Лена

В районе села Преображенка Катангского района уровень воды в Нижней Тунгуске резко вырос за день 3 мая до отметки 973 см при критическом уровне в 890 см. Ожидается, что в ближайшие дни он повысится до 985−1085 сантиметров. В 113 жилых домах села проживает 244 человека, в том числе 33 ребёнка. Заблаговременно эвакуировано 29 человек — 16 взрослых и 13 детей. Семерых, в том числе троих детей, разместили в ПВР в Ербогачёне.