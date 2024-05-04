Из берегов вышли реки Непа, Нижняя Тунгуска и Лена

В районе села Преображенка Катангского района уровень воды в Нижней Тунгуске резко вырос за день 3 мая до отметки 973 см при критическом уровне в 890 см. Ожидается, что в ближайшие дни он повысится до 985−1085 сантиметров. В 113 жилых домах села проживает 244 человека, в том числе 33 ребёнка. Заблаговременно эвакуировано 29 человек — 16 взрослых и 13 детей. Семерых, в том числе троих детей, разместили в ПВР в Ербогачёне.
На утро 4 мая реки вышли из берегов и начали подтапливать посёлки: в Преображенке подтопило 25 домов, в которых проживает 42 человека, в том числе трое детей, а также 25 приусадебных участков. В селе Токма река Непа подтопила семь приусадебных участков.
3 мая на Нижней Тунгуске провели 31 подрыв ледовых заторов, на реке Лене — 20 подрывов.
Если ситуация не изменится, то при поднятии уровня воды в реке Непа до 654 сантиметров в селе Тома будет подтоплено ещё 10 участков и 17 домов. В селе Преображенка вода грозит 88 домам, 88 участкам и пяти социально значимым объектам. В селе Петропавловском при подъёме уровня воды в реке Лене подтопит 18 приусадебных участков.
Утром 4 мая было эвакуировано ещё четыре человека из села Ерёма и ещё пять жителей села Преображенка. Люди разместились у родственников.