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Прокуратура Новосибирска проверит обстоятельства схода двух трамваев с рельс

В рамках проверки будут проанализированы не только обстоятельства конкретного инцидента, но и общее состояние трамвайной инфраструктуры в городе.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Прокуратура города Новосибирска проводит масштабную проверку после схода двух трамваев с рельсов на улицах Учительская и Мира 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура проверит, соответствуют ли другие трамвайные пути в Новосибирске нормативным требованиям, а также оценит соблюдение мэрией города обязанностей по их ремонту и содержанию», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках проверки будут проанализированы не только обстоятельства конкретного инцидента, но и общее состояние трамвайной инфраструктуры в городе. Прокуратура намерена установить, могли ли нарушения в содержании путей повлиять на сход трамваев.

Напомним, что в указанных инцидентах пострадавших нет. Однако очевидцы отмечают, что сход трамваев в городе — это не единичные случаи. Проверка прокуратуры поможет установить причины и условия происшествия, а также выявить возможные системные проблемы в содержании трамвайных путей в Новосибирске.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что два трамвая сошли с рельсов в Новосибирске в один день.

Прокуратура