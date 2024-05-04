Прокуратура Новосибирска проверит обстоятельства схода двух трамваев с рельс

Прокуратура города Новосибирска проводит масштабную проверку после схода двух трамваев с рельсов на улицах Учительская и Мира 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура проверит, соответствуют ли другие трамвайные пути в Новосибирске нормативным требованиям, а также оценит соблюдение мэрией города обязанностей по их ремонту и содержанию», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в указанных инцидентах пострадавших нет. Однако очевидцы отмечают, что сход трамваев в городе — это не единичные случаи. Проверка прокуратуры поможет установить причины и условия происшествия, а также выявить возможные системные проблемы в содержании трамвайных путей в Новосибирске.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что два трамвая сошли с рельсов в Новосибирске в один день.