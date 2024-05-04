Прокуратура Новосибирска проверит обстоятельства схода двух трамваев с рельс

Напомним, что в указанных инцидентах пострадавших нет. Однако очевидцы отмечают, что сход трамваев в городе — это не единичные случаи. Проверка прокуратуры поможет установить причины и условия происшествия, а также выявить возможные системные проблемы в содержании трамвайных путей в Новосибирске.