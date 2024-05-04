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В Новосибирске спасатели устранили затор в русле реки 2-ая Ельцовка

В Новосибирске спасателям пришлось ликвидировать затор в русле реки 2-ая Ельцовка. Об этом рассказали в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Соцсети

— Вчера спасатели МАСС устранили затор в русле реки 2-я Ельцовка, который случился вследствие упавших деревьев. В ходе работ было распилено и убрано 5 деревьев. Естественный ход реки восстановлен, — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили новосибирцам, что заторы на реках являются причиной подтоплений территорий и наводнений.

— Просим горожан внимательнее относиться к природе вокруг себя — не выбрасывайте бытовые отходы и мусор со своих участков в водоемы и рядом с ними. Не создавайте проблемы и угрозы затоплений своими же руками, — заключили в службе.

Егор САФРОНОВ.