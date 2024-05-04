В Новосибирске спасатели устранили затор в русле реки 2-ая Ельцовка

— Вчера спасатели МАСС устранили затор в русле реки 2-я Ельцовка, который случился вследствие упавших деревьев. В ходе работ было распилено и убрано 5 деревьев. Естественный ход реки восстановлен, — говорится в сообщении.
Спасатели напомнили новосибирцам, что заторы на реках являются причиной подтоплений территорий и наводнений.
— Просим горожан внимательнее относиться к природе вокруг себя — не выбрасывайте бытовые отходы и мусор со своих участков в водоемы и рядом с ними. Не создавайте проблемы и угрозы затоплений своими же руками, — заключили в службе.
Егор САФРОНОВ.