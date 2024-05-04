Продлевая сим-карту, сторож из Братска потерял 1,5 млн

И буквально на следующий день братчанину позвонил по видеосвязи «сотрудник правоохранительных органов». Он сказал, что мужчину обманули мошенники, и теперь ему нужно срочно спасать свои деньги. Далее, действуя по инструкции звонившего, пенсионер снял со счёта 700 тысяч рублей, ещё 800 тысяч взял в кредит, и все деньги перевёл на «безопасные» счета.