Продлевая сим-карту, сторож из Братска потерял 1,5 млн

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
55-летнему жителю Падунского района позвонила девушка, представилась сотрудницей банка и сказала, что ему нужно продлить срок действия сим-карты виртуального оператора. Мужчина согласился и продиктовал код из СМС от портала Госуслуг. После этого связь прервалась.
Пострадавший заподозрил, что передал секретную информацию мошенникам. Мужчина позвонил на горячую линию МФЦ, где ему сообщили, что его личный кабинет на портале Госуслуг взломан, от его имени сформирована доверенность на получение кредита.
И буквально на следующий день братчанину позвонил по видеосвязи «сотрудник правоохранительных органов». Он сказал, что мужчину обманули мошенники, и теперь ему нужно срочно спасать свои деньги. Далее, действуя по инструкции звонившего, пенсионер снял со счёта 700 тысяч рублей, ещё 800 тысяч взял в кредит, и все деньги перевёл на «безопасные» счета.
Возбуждено уголовное дело.