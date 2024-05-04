В Копейске пьяный мотоциклист насмерть сбил подростка на мопеде

Житель Копейска в канун Первомая, не имея водительских прав, сел в пьяном виде на мотоцикл и, катаясь по городу, сбил на встречке 17-летнего парня — тоже верхом на мотоцикле. Подросток скончался на месте, а на 32-летнего виновника ДТП завели уголовное дело и заключили его под стражу, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на СУ СКР по Челябинской области.
Уточняется, что авария произошла вечером у дома № 2 по улице Зеленой.
«В настоящее время лицо, совершившее преступление, задержано, ему предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в следственном управлении.