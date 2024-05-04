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В Тюменской области остаются подтопленными более 380 жилых домов

В Викуловском районе региона вода в реке Ишим продолжает прибывать.

Источник: РИА "Новости"

ТЮМЕНЬ, 4 мая. /ТАСС/. Более 380 жилых домов, а также 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков и 34 участка автодорог остаются подтопленными в 47 населенных пунктах Тюменской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«В 47 населенных пунктах остаются подтопленными 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка автодорог», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в Викуловском районе вода в реке Ишим продолжает прибывать. По данным властей на 08:00 (06:00 мск), уровень воды в районе села Викулово составил 1 163 см, за сутки он вырос на 12 см. Критический уровень воды в этом районе — 1 м.

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам заблаговременно ввели в Тюменской области. Прогнозируется высокий уровень в реках Ишим и Тобол. Губернатор региона сообщал, что растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.

МЧС