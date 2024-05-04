В Тюменской области остаются подтопленными более 380 жилых домов

В министерстве отметили, что в Викуловском районе вода в реке Ишим продолжает прибывать. По данным властей на 08:00 (06:00 мск), уровень воды в районе села Викулово составил 1 163 см, за сутки он вырос на 12 см. Критический уровень воды в этом районе — 1 м.