В Братске ставший инвалидом рабочий получил компенсацию после вмешательства прокуратуры

В Братске по иску прокурора выплачена компенсация в размере 450 тысяч рублей работнику, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве. В 2021 году мужчина, ремонтируя деревообрабатывающее оборудование, повредил руку из-за работы одного из механизмов. Пострадавшему была установлена третья группа инвалидности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.