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В Братске ставший инвалидом рабочий получил компенсацию после вмешательства прокуратуры

Мужчина повредил руку в результате несчастного случая на производстве.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Братске по иску прокурора выплачена компенсация в размере 450 тысяч рублей работнику, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве. В 2021 году мужчина, ремонтируя деревообрабатывающее оборудование, повредил руку из-за работы одного из механизмов. Пострадавшему была установлена третья группа инвалидности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В связи с этим мужчина не смог продолжить работать в организации. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, причиненного в связи с тяжелой травмой при исполнении трудовых обязанностей.

Братский городской суд требования прокурора удовлетворил. После вмешательства прокуратуры бывшему работнику выплатили компенсацию в полном объеме.

Прокуратура