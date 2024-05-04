Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Красноярском крае

А через несколько часов на улице Набережной экипаж дорожно-постовой службы остановил автомобиль ВАЗ-2121 «Нива», которым управлял 65-летний мужчина с явными признаками опьянения. При себе у водителя не было удостоверения. Он утверждал, что оставил документы дома. Однако при проверке по базе данных, было установлено, что полгода назад его лишили права на управление транспортными средствами. На освидетельствовании прибор показал 1,36 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.