Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Красноярском крае

В городе Зеленогорске сотрудники полиции задержали сразу двух водителей-рецидивистов, севших за руль в состоянии опьянения. Ранее оба были лишены права на управление автомобилями за вождение в нетрезвом виде.
Утро пятницы, 3 мая, для сотрудников полиции города Зеленогорска выдалось «урожайным». За несколько часов они выявили сразу двух нарушителей, управлявших машинами в нетрезвом виде. Более того, ранее они были лишены права на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Первое нарушение выявили на улице Мира. За рулем автомобиля «Лада-Веста» был 36-летний мужчина, который в 2012 году был лишен права на управление транспортным средством за езду в нетрезвом виде. Так как мужчина не сдал водительское удостоверение, срок наказания был приостановлен. На освидетельствовании прибор показал 1,02 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
А через несколько часов на улице Набережной экипаж дорожно-постовой службы остановил автомобиль ВАЗ-2121 «Нива», которым управлял 65-летний мужчина с явными признаками опьянения. При себе у водителя не было удостоверения. Он утверждал, что оставил документы дома. Однако при проверке по базе данных, было установлено, что полгода назад его лишили права на управление транспортными средствами. На освидетельствовании прибор показал 1,36 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Автомобили обоих нарушителей были помешены на спецстоянку, а сами им назначили по пять суток административного ареста. Кроме того на них возбуждены уголовные дела по статье «Управление автомобилем, лицом находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию».