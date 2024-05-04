Маленький ребёнок выпал с балкона на 13 этаже в Омске

«Омская полиция напоминает: не оставляйте открытыми окна и балконы, если в квартире находятся маленькие дети, не оставляйте малышей без присмотра, не рассчитывайте также и на надежность москитной сетки. Поставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят открыть окно или балконную дверь более чем на несколько сантиметров», — подчеркнули в ведомстве.