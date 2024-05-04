Маленький ребёнок выпал с балкона на 13 этаже в Омске

Шестилетняя девочка выпала с балкона на 13 этаже жилого дома на Бульваре Архитекторов. Ребенок получил тяжёлые травмы и находится в реанимации. Об этом сообщают в УМВД России по Омской области.
«Девочку, лежавшую на газоне под окнами, нашла мать. На место была вызвана скорая медицинская помощь. Сейчас шестилетняя омичка находится в реанимации, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое», — рассказали в ведомстве.
Родители оставили дверь на балкон открытой, потому что накануне мама ребёнка пекла куличи, из-за чего в квартире было жарко. Когда родители вернулись, то поняли, что ребёнка в квартире нет. Девочку обнаружили внизу, на газоне.
В полиции пояснили, что семья характеризуется как благополучная. На учёте в органах внутренних дел не состоит. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
«Омская полиция напоминает: не оставляйте открытыми окна и балконы, если в квартире находятся маленькие дети, не оставляйте малышей без присмотра, не рассчитывайте также и на надежность москитной сетки. Поставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят открыть окно или балконную дверь более чем на несколько сантиметров», — подчеркнули в ведомстве.
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