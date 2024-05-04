Омская пенсионерка потеряла 1,4 млн рублей, поверив мошенникам

Пенсионерка из Омской области поверила телефонным мошенникам и лишилась 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина рассказала, что получила звонок от лица, представившегося сотрудником полиции. Он сообщил о попытке снять деньги с её счета по нотариальной доверенности.
Затем с пострадавшей связалась якобы представительница Центрального банка РФ, которая порекомендовала перевести все средства на «безопасный счет» для защиты от мошенников. Пенсионерка последовала этим советам, что привело к потере 1,4 млн рублей.
Полиция возбудила уголовное дело и проводит необходимые оперативно-розыскные действия для установления злоумышленников.
Всего с начала 2024 года от мошенников пострадали 1927 омичей, потерявших в сумме больше 487 млн рублей.