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Омская пенсионерка потеряла 1,4 млн рублей, поверив мошенникам

Всего с начала года мошенники обманул 1927 омичей.

Источник: Freepik

Пенсионерка из Омской области поверила телефонным мошенникам и лишилась 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина рассказала, что получила звонок от лица, представившегося сотрудником полиции. Он сообщил о попытке снять деньги с её счета по нотариальной доверенности.

Затем с пострадавшей связалась якобы представительница Центрального банка РФ, которая порекомендовала перевести все средства на «безопасный счет» для защиты от мошенников. Пенсионерка последовала этим советам, что привело к потере 1,4 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело и проводит необходимые оперативно-розыскные действия для установления злоумышленников.

Всего с начала 2024 года от мошенников пострадали 1927 омичей, потерявших в сумме больше 487 млн рублей.