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Новый вид судебной экспертизы будут проводить в Казахстане

Министерство юстиции подготовило дополнение в Перечень видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Министерством юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополняется следующим видом судебной экспертизы с соответствующей экспертной специальностью:

Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности. Судебно-экспертное исследование средств индивидуализации на предмет их сходства.

Как поясняется, дополнение вносится в связи с ростом назначения судебных экспертиз по объектам интеллектуальной собственности.

«Данное экспертное исследование ранее проводилось в рамках товароведческой экспертизы непродовольственных товаров, хотя предметов исследования являются обстоятельства, относящиеся не к товарам, а к восприятию человеком обозначений средств их идентификации и не относится к специальным научным знаниям в сфере товароведения. В связи с чем, возникла необходимость выделения вышеуказанного вида судебной экспертизы в самостоятельный вид экспертизы», — говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 мая.