Новый вид судебной экспертизы будут проводить в Казахстане

«Данное экспертное исследование ранее проводилось в рамках товароведческой экспертизы непродовольственных товаров, хотя предметов исследования являются обстоятельства, относящиеся не к товарам, а к восприятию человеком обозначений средств их идентификации и не относится к специальным научным знаниям в сфере товароведения. В связи с чем, возникла необходимость выделения вышеуказанного вида судебной экспертизы в самостоятельный вид экспертизы», — говорится в обосновании.