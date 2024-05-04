Новый вид судебной экспертизы будут проводить в Казахстане

В частности, перечень дополняется следующим видом судебной экспертизы с соответствующей экспертной специальностью:
Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности. Судебно-экспертное исследование средств индивидуализации на предмет их сходства.
Как поясняется, дополнение вносится в связи с ростом назначения судебных экспертиз по объектам интеллектуальной собственности.
«Данное экспертное исследование ранее проводилось в рамках товароведческой экспертизы непродовольственных товаров, хотя предметов исследования являются обстоятельства, относящиеся не к товарам, а к восприятию человеком обозначений средств их идентификации и не относится к специальным научным знаниям в сфере товароведения. В связи с чем, возникла необходимость выделения вышеуказанного вида судебной экспертизы в самостоятельный вид экспертизы», — говорится в обосновании.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 мая.