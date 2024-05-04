В Челябинске в суд ушло дело о хищении 6 млн рублей маткапитала

Следователями установлено, что для незаконного обогащения и реализации мошеннической схемы обвиняемые находили южноуральцев, имеющих право на распоряжение средствами материнского капитала. С ними оформлялись мнимые договоры купли-продажи на земельные участки, за которые деньги в действительности не передавались. Следующим шагом было заключение с кредитным потребительским кооперативом фиктивного договора займа, по которому деньги потребителям не передавались. По другой схеме на обладателей материнского капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых по документам намеренно завышалась. Собранные документы подавались в подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для выплат на погашение искусственно созданного кредита. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками и тратились на личные нужды.