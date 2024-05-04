В Челябинске в суд ушло дело о хищении 6 млн рублей маткапитала

В Челябинске осудят причастных к хищению 6 млн рублей материнского капитала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Злоумышленники действовали в сговоре с руководителем кредитного потребительского кооператива, уголовное дело в отношении которого было завершено в феврале 2024 года.
«Противоправная деятельность участников преступной схемы была пресечена оперативниками управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Челябинской области и сотрудниками регионального УФСБ. Было возбуждено 46 уголовных дел».
Следователями установлено, что для незаконного обогащения и реализации мошеннической схемы обвиняемые находили южноуральцев, имеющих право на распоряжение средствами материнского капитала. С ними оформлялись мнимые договоры купли-продажи на земельные участки, за которые деньги в действительности не передавались. Следующим шагом было заключение с кредитным потребительским кооперативом фиктивного договора займа, по которому деньги потребителям не передавались. По другой схеме на обладателей материнского капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых по документам намеренно завышалась. Собранные документы подавались в подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для выплат на погашение искусственно созданного кредита. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками и тратились на личные нужды.
В настоящее время 55-летнему мужчине и 44-летней женщине предъявлено обвинение в совершении одиннадцати и пяти преступлений.