В Перми погиб водитель «Лады»

В Госавтоинспекции напомнили, что при плохом самочувствии необходимо обращаться к врачу, при этом лучше передоверить руль другому человеку, воспользоваться общественным транспортом, вызвать такси или остаться дома. а не самостоятельно садиться за руль автомобиля.