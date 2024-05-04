В Перми погиб водитель «Лады»

Поздно вечером в пятницу, 3 мая, произошло смертельное ДТП на улице Верхнемулинской в Перми. Около 23 часов по улице в направлении шоссе Космонавтов ехал автомобиль «ЛАДА ГРАНТА», за рулем которого находился 51-летний мужчина.
Возле дома по улице Верхнемулинской, 53 автомобиль наехал на дорожное ограждение, находившееся слева по ходу движения. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.
Предполагается, что мужчине стало плохо за рулем. По словам его жены, перед самой аварией водитель начал снижать скорость и уходить налево, в сторону дорожного ограждения.
— Официальная причина смерти будет установлена экспертизой, — сообщили в ГИБДД Пермского края. — Все обстоятельств ДТП устанавливаются.
В Госавтоинспекции напомнили, что при плохом самочувствии необходимо обращаться к врачу, при этом лучше передоверить руль другому человеку, воспользоваться общественным транспортом, вызвать такси или остаться дома. а не самостоятельно садиться за руль автомобиля.