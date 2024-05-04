В Лепеле едва не утонул 13-летний подросток — друг не смог ему помочь

Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 мая, на водоеме в районе ул. 3-й Восточной. Когда школьники решили искупаться, внезапно один из них начал тонуть. Ему на помощь бросился один из ребят, но из-за сильного течения не смог подплыть к другу. В итоге тонущего отнесло к противоположному берегу.
На место ЧП сразу же были вызваны спасатели. Мальчик смог продержаться до их приезда благодаря тому, что ухватился за ветки поваленного дерева.
Сотрудники МЧС при помощи спасательной доски доплыли до подростка, доставили его на берег, после чего передали работникам скорой помощи.
После осмотра медиками оба школьника отпущены домой.