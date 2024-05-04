В Лепеле едва не утонул 13-летний подросток — друг не смог ему помочь

Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 мая, на водоеме в районе ул. 3-й Восточной. Когда школьники решили искупаться, внезапно один из них начал тонуть. Ему на помощь бросился один из ребят, но из-за сильного течения не смог подплыть к другу. В итоге тонущего отнесло к противоположному берегу.