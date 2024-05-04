Во Владивостоке бомж напал на девушку в подъезде

Во Владивостоке задержали мужчину, который напал на девушку в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В полицию обратилась местная жительница, которая заявила о нападении на нее в подъезде жилого дома на улице Адмирала Кузнецова. Как ранее сообщали в соцсетях, парень пытался задушить девушку. На шум выскочила соседка, и он убежал.
Полицейские установили личность преступника. Им оказался 30-летний мужчина без определенного места жительства. Как выяснилось, в момент нападения он был пьян, поэтому не смог объяснить, зачем это сделал.
Его доставили для разбирательства в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о привлечении нападавшего к ответственности.