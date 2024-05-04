Глава СК Бастрыкин заинтересовался вспышкой сальмонеллеза в калининградском ресторане

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался вспышкой сальмонеллеза в ресторане на улице Леонова в Калининграде.
Руководитель ведомства поручил доложить ему промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.
Напомним, 1 мая стало известно, что в Калининграде зарегистрированы 7 случаев сальмонеллеза у горожан, которые посетили предприятие общественного питания («Якитория» на улице Леонова). По данным Роспотребнадзора, симптомы заболевания появились спустя 20−24 часа после посещения ресторана (в одном случае — при заказе продукции на дом).
Все заболевшие обратились за медицинской помощью, они были госпитализированы в инфекционный стационар.
После вспышки заболевания работа ресторана была приостановлена.