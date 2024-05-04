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В Усть-Ишимском районе готовятся к возможному затоплению

Начальник Главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский выехал на место возможного затопления.

Источник: Om1.ru

Усть-Ишимский район остаётся в зоне риска весеннего паводка. Начальник Главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский лично проконтролирует подготовку к возможному затоплению. Об этом сообщили в МЧС России по Омской области.

«Для населения организованы пункты временного размещения, определены складские помещения для хранения имущества. Мы окажем всестороннюю помощь населению. Сил и средств достаточно. Сейчас обстановка с паводком на территории региона стабильная, мы готовы к приходу воду и держим ситуацию на постоянном контроле», — сообщили в ведомстве.

В МЧС также рассказали, что нужно при эвакуации из зоны затопления:

  • Приготовить заранее документы на всех членов семьи;
  • Поднять продукты из погребов и подвалов, переместить ценные вещи на верхние этажи или чердак;
  • Если слышно звук сирены, нужно взять документы и ценные вещи и отправиться на сборный эвакопункт;
  • Перед тем как уйти, нужно отключить электричество, газ, воду, вывести животных из помещения, отвязать собак;
  • Зарегистрироваться на эвакопункте;
  • Следовать указаниям местных властей по эвакуации во временное жильё;
  • Следить за сообщениями экстренных служб;
  • Если невозможно эвакуироваться, то нужно забраться на возвышенность или крышу и ждать спасателей:
  • Установить приложение «МЧС России» на мобильный телефон.

Напомним, что с наступлением паводка, сложная ситуация оказалась в Русско-Полянском районе. На территории были подтоплены 55 домов и 60 приусадебных участков.

МЧС