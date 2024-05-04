В Усть-Ишимском районе готовятся к возможному затоплению

«Для населения организованы пункты временного размещения, определены складские помещения для хранения имущества. Мы окажем всестороннюю помощь населению. Сил и средств достаточно. Сейчас обстановка с паводком на территории региона стабильная, мы готовы к приходу воду и держим ситуацию на постоянном контроле», — сообщили в ведомстве.