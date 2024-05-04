В Усть-Ишимском районе готовятся к возможному затоплению

Усть-Ишимский район остаётся в зоне риска весеннего паводка. Начальник Главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский лично проконтролирует подготовку к возможному затоплению. Об этом сообщили в МЧС России по Омской области.
«Для населения организованы пункты временного размещения, определены складские помещения для хранения имущества. Мы окажем всестороннюю помощь населению. Сил и средств достаточно. Сейчас обстановка с паводком на территории региона стабильная, мы готовы к приходу воду и держим ситуацию на постоянном контроле», — сообщили в ведомстве.
В МЧС также рассказали, что нужно при эвакуации из зоны затопления:
- Приготовить заранее документы на всех членов семьи;
- Поднять продукты из погребов и подвалов, переместить ценные вещи на верхние этажи или чердак;
- Если слышно звук сирены, нужно взять документы и ценные вещи и отправиться на сборный эвакопункт;
- Перед тем как уйти, нужно отключить электричество, газ, воду, вывести животных из помещения, отвязать собак;
- Зарегистрироваться на эвакопункте;
- Следовать указаниям местных властей по эвакуации во временное жильё;
- Следить за сообщениями экстренных служб;
- Если невозможно эвакуироваться, то нужно забраться на возвышенность или крышу и ждать спасателей:
- Установить приложение «МЧС России» на мобильный телефон.
Напомним, что с наступлением паводка, сложная ситуация оказалась в Русско-Полянском районе. На территории были подтоплены 55 домов и 60 приусадебных участков.