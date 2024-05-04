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Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана призывает граждан пройти опрос по правилам поведения при землетрясении. С обращением к казахстанцам ведомство выступило 4 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, в период с 4 по 25 мая 2024 года на сайте МЧС будет проводиться опрос на тему: «Знаете ли вы правила поведения при землетрясении?».

Цель опроса — повышение культуры безопасности и обратная связь с гражданами.

Пройти опрос можно на главной странице МЧС в разделе «Важно/Опрос» по ссылке.

25 января 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на совещании, посвященном обеспечению сейсмической безопасности, поручил главе МЧС критически переосмыслить работу ведомства после сильного землетрясения в Алматы.

Тогда глава государства отметил, что Администрация президента будет держать на контроле обеспечение сейсмической безопасности.

МЧС