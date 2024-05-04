Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом

Согласно распространяемому сообщению, в период с 4 по 25 мая 2024 года на сайте МЧС будет проводиться опрос на тему: «Знаете ли вы правила поведения при землетрясении?».
Цель опроса — повышение культуры безопасности и обратная связь с гражданами.
Пройти опрос можно на главной странице МЧС в разделе «Важно/Опрос» по ссылке.
25 января 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на совещании, посвященном обеспечению сейсмической безопасности, поручил главе МЧС критически переосмыслить работу ведомства после сильного землетрясения в Алматы.
Тогда глава государства отметил, что Администрация президента будет держать на контроле обеспечение сейсмической безопасности.