Стала известна судьба двух автомобилей арестованного замминистра обороны Иванова

Отмечается, что стоимость упомянутого Chevrolet 2017 года выпуска, по данным интернет-ресурсов «Авто.ру» и «Авито», составляет 4,5 миллиона рублей, а 2013 года выпуска — от 16 миллионов рублей. В свою очередь, указанная марка Mercedes 2023 года выпуска оценивается в сумму от 15 миллионов рублей.