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Более 16 тысяч семей получили господдержку после паводков

В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. Правительство проводит данную работу по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Primeminister.kz.

Жители пострадавших областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 24 835 заявок.

По состоянию на 4 мая текущего года единовременную выплату в размере 100 МРП получили 16 168 семей на сумму более 5,7 млрд тенге. Объем выплат за павший скот превысил 916 млн тенге.

На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовано 4556 жилых домов, по 2845 объектам проведена оценка.

Более 696 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ и восстановление жилья. Это затронуло 530 семей.

Еще 53 семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях.

Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.