Суд в Ростове пересмотрит дело дезертира, стрелявшего в полицейских

В Ростовском облсуде заново рассмотрят дело дезертировавшего участника СВО Павла Николина, как следует из документов в картотеке суда. В декабре 2023 года его осудили почти на семь лет за стрельбу в полицейских.
Напомним, Павел Николин был на СВО в 2022 году, в конце года бежал и скрывался на свиноферме под Новошахтинском. Когда его обнаружили полицейские, открыл стрельбу и ранил одного из правоохранителей. Через год его осудили на 6 лет и 11 месяцев колонии строгого режима.
Николину вменяли незаконное хранение оружия, применение насилия в отношении сотрудника полиции и посягательство на жизнь сотрудника полиции. Но адвокат смогла доказать, что Николин не понял, что перед ним сотрудники правоохранительных органов.
После этого прокуратура обжаловала решение суда, утверждая, что адвокат незаконно воздействовала на присяжных, чтобы вызвать сочувствие к своему подзащитному.
В итоге приговор Николину был отменен третьим апелляционным судом общей юрисдикции. Дело будут рассматривать иным составом в областном суде.