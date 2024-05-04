Суд в Ростове пересмотрит дело дезертира, стрелявшего в полицейских

Напомним, Павел Николин был на СВО в 2022 году, в конце года бежал и скрывался на свиноферме под Новошахтинском. Когда его обнаружили полицейские, открыл стрельбу и ранил одного из правоохранителей. Через год его осудили на 6 лет и 11 месяцев колонии строгого режима.