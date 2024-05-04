Каршеринг упал в строительный котлован, пытаясь скрыться от ДПС в Московском районе

Как сообщает «Дорожный инспектор», рано утром 4 мая Volkswagen Polo не остановился по требованию инспекторов ДПС и погнал прочь от правоохранителей. По предварительной информации, за рулем находился 21-летний парень из Узбекистана. С ним в салоне были еще двое 22-летних пассажиров.