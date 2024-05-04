Появились подробности страшного лобового ДТП с двумя погибшими в Воронежской области

Полицейские озвучили подробности произошедшего накануне ДТП с двумя погибшими в Бобровском районе. Автомобиль Renault под управлением 71-летнего воронежца вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с BMW с 36-летним жителем Московской области за рулем. Водитель Renault и его 71-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. В больницу с травмами доставили водителя BMW и его пассажиров в возрасте 10 и 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 4 мая.
Как сообщало РИА «Воронеж», авария случилась на 635 км трассы М-4 «Дон» в 10:35. BMW двигался в сторону Ростова-на-Дону. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Из-за аварии на трассе на несколько часов перекрывали движение.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Павловском районе на 667 км трассы М-4 «Дон» рейсовый автобус Setra сообщением Элиста — Москва сбил 55-летнего пешехода — жителя Саратовской области. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.