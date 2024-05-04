Появились подробности страшного лобового ДТП с двумя погибшими в Воронежской области

Полицейские озвучили подробности произошедшего накануне ДТП с двумя погибшими в Бобровском районе. Автомобиль Renault под управлением 71-летнего воронежца вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с BMW с 36-летним жителем Московской области за рулем. Водитель Renault и его 71-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. В больницу с травмами доставили водителя BMW и его пассажиров в возрасте 10 и 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 4 мая.