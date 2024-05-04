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Пропавшего в Минске мальчика нашли милиционеры

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции нашли потерявшегося в Минске мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась жительница микрорайона Чижовка и сообщила, что потерялся ее сын, который катался на самокате во дворе и собирался поехать к бабушке в соседний микрорайон. На поиски были сориентированы все наружные службы и ресурс Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Через некоторое время поступила информация, что пропавший мальчик может быть с другом, на котором была надета ярко-желтая шапка. Именно по этой примете милиционерами роты ППСМ обнаружили ребят на школьном дворе в микрорайоне Шабаны.

Как выяснилось, ребенок отправился к бабушке, по дороге встретил друга, а позвонить домой не мог, поскольку его телефон разрядился. Милиционеры передали детей родителям.