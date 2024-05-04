Пропавшего в Минске мальчика нашли милиционеры

В милицию обратилась жительница микрорайона Чижовка и сообщила, что потерялся ее сын, который катался на самокате во дворе и собирался поехать к бабушке в соседний микрорайон. На поиски были сориентированы все наружные службы и ресурс Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Через некоторое время поступила информация, что пропавший мальчик может быть с другом, на котором была надета ярко-желтая шапка. Именно по этой примете милиционерами роты ППСМ обнаружили ребят на школьном дворе в микрорайоне Шабаны.