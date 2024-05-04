Велосипедист погиб в Кобринском районе

ГАИ напоминает, что велосипедисты должны передвигаться по велосипедной дорожке, а если ее нет, они могут выехать на обочину, тротуар или пешеходную дорожку. Ехать по проезжей части велосипедисты могут только тогда, когда нет элементов дороги, предназначенных для них. В темное время суток и при недостаточной видимости дороги на велосипеде должны быть включены передняя фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист должен быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами.