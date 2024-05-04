Велосипедист погиб в Кобринском районе

Происшествие случилось 3 мая около 23.00 на 48-м км автотрассы М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля Fiat совершил наезд на 55-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля.
Велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Было установлено, что он не был одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами. Проводится расследование.
ГАИ напоминает, что велосипедисты должны передвигаться по велосипедной дорожке, а если ее нет, они могут выехать на обочину, тротуар или пешеходную дорожку. Ехать по проезжей части велосипедисты могут только тогда, когда нет элементов дороги, предназначенных для них. В темное время суток и при недостаточной видимости дороги на велосипеде должны быть включены передняя фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист должен быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами.