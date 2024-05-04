Ребенка подстрелили в Алматинской области

Как сообщили Управлении здравоохранения региона, в областную детскую клиническую больницу 16 апреля доставили пациента, 2011 года рождения, с пулевым ранением грудной клетки.
«При осмотре имелась рана в области грудной клетки справа. Из анамнеза: играл на берегу озера недалеко от дома, когда раздался выстрел», — сказано в сообщении ведомства.
Из приемного отделения пострадавшего экстренно перевели в операционное отделение.
«Была проведена операция: торакоскопия, ревизия, санация грудной клетки, удаление инородного тела (пуля), дренирование. Пуля насквозь прошла через грудную клетку справа, повредив ткани легкого, застряв в межреберье в проекции нижнего полюса лопатки. Благодаря врачам, которые действовали четко и оперативно, удалось спасти жизнь маленького мальчика», — сообщили в облздраве.
Медики отметили, что мальчик родился в рубашке.
Редакция обратилась в полицию региона за комментарием.