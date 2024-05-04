В Кореличском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

3 мая в 19.27 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Оюцевичи Кореличского района Гродненской области по ул. Луговой. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1959 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оюцевичах при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
3 мая в 19.27 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Оюцевичи Кореличского района Гродненской области по ул. Луговой. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1959 года рождения.
Причина пожара устанавливается.