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В Кореличском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оюцевичах при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Соцсети

3 мая в 19.27 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Оюцевичи Кореличского района Гродненской области по ул. Луговой. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1959 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

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