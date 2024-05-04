Полицейского начальника поймали пьяным за рулем в Астане

«За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения сотрудник ДП Акмолинской области привлечен к ответственности. В настоящее время проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты строгие меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения из ОВД (органы внутренних дел)», — прокомментировали в пресс-службе.