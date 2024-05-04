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Полицейского начальника поймали пьяным за рулем в Астане

Сотрудника полиции из Акмолинской области будут привлекать к ответственности за пьяное вождение, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В соцсетях 4 мая появилась информация, что в Астане задержали начальника одного из управлений ДП Акмолинской области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе ДП региона информацию подтвердили.

«За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения сотрудник ДП Акмолинской области привлечен к ответственности. В настоящее время проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты строгие меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения из ОВД (органы внутренних дел)», — прокомментировали в пресс-службе.