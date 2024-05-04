Поезд «Орлан» из Челябинска задержался по пути в Екатеринбург из-за снега

Электропоезд «Орлан» из Челябинска задержался по пути в Екатеринбург. Причиной стали снегопады, внезапно обрушившиеся 4 мая. Поезд остановился на станции Полевская, а дальше поехать не смог — контактные сети оказались повреждены.
Исправлять проблему пришлось больше часа. Известно, что по итогу поезд прибыл в Екатеринбург с задержкой в 77 минут. Теперь в случившемся разбирается транспортная прокуратура.
— По результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.