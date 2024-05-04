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Поезд «Орлан» из Челябинска задержался по пути в Екатеринбург из-за снега

Электричка из Челябинска в Екатеринбург задержалась более, чем на час.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Электропоезд «Орлан» из Челябинска задержался по пути в Екатеринбург. Причиной стали снегопады, внезапно обрушившиеся 4 мая. Поезд остановился на станции Полевская, а дальше поехать не смог — контактные сети оказались повреждены.

Исправлять проблему пришлось больше часа. Известно, что по итогу поезд прибыл в Екатеринбург с задержкой в 77 минут. Теперь в случившемся разбирается транспортная прокуратура.

— По результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.