В Закарпатье цыгане потребовали вернуть мобилизованного из-за его болезни

По данным полиции, 10 человек из села Онок, собравшихся у здания, «выражали недовольство мобилизацией двух товарищей», а затем попытались силой открыть двери ТЦК. В связи с этим прозвучали предупредительные выстрелы. В результате никто не пострадал, «конфликт исчерпан», добавили в полиции. При этом правоохранители планируют привлечь к ответственности виновных в хулиганстве.