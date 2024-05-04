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В Закарпатье цыгане потребовали вернуть мобилизованного из-за его болезни

Группа людей собралась у территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего функции военкомата, в украинском Виноградове с требованием вернуть двух мобилизованных мужчин. Сотрудники центра сделали предупредительные выстрелы в воздух из-за «хулиганства» собравшихся, сообщила полиция Закарпатской области.

Источник: Reuters

По данным полиции, 10 человек из села Онок, собравшихся у здания, «выражали недовольство мобилизацией двух товарищей», а затем попытались силой открыть двери ТЦК. В связи с этим прозвучали предупредительные выстрелы. В результате никто не пострадал, «конфликт исчерпан», добавили в полиции. При этом правоохранители планируют привлечь к ответственности виновных в хулиганстве.

Как пишет NV, ТСН и «Страна.ua», среди собравшихся у ТЦК были цыгане, требовавшие вернуть односельчанина, который не может быть мобилизован из-за болезни. В знак протеста они принесли к зданию шины и поврежденные автомобили.