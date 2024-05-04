Бастрыкин взял на контроль историю с истязанием ребенка в Челябинске

Напомним, жители одного из домов на улице Лебединского сняли на видео, как женщина избивает несовершеннолетнего ребенка, а позже видеозапись попала к следователям, которые проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание).
Ранее полицейские отреагировали на эту историю, на место для установления объективной картины произошедшего были направлены инспекторы по делам несовершеннолетних.
«Согласно размещенной публикации, противоправные действия в отношении несовершеннолетнего совершались его матерью и носят системный характер. Сообщается также, что в семье воспитывается трое малолетних детей», — сообщили в СК.
Глава ведомства дал поручение представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.