Бастрыкин взял на контроль историю с истязанием ребенка в Челябинске

Напомним, жители одного из домов на улице Лебединского сняли на видео, как женщина избивает несовершеннолетнего ребенка, а позже видеозапись попала к следователям, которые проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание).