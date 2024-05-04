Уфимец судится с детьми покойной супруги за зубной протез и мочалку

60-летний вдовец подал иск в Демский районный суд, в котором подсчитал все нажитое в браке имущество вплоть до мочалки и гелей для душа, рассказал адвокат Роман Петров.
Свои отношения супруги узаконили 29 августа 2015 года. Вместе они прожили семь лет. Но 27 сентября 2022 года женщина скончалась. Тогда мужчина решил поделить все унаследованное имущество вместе с двумя ее детьми от первого брака.
В исковом заявлении он помимо мебели и техники упомянул все вплоть до пемзы, зубного протеза, машинки для стрижки катышков, мясорубки, овощерезки, банных махровых полотенец, красной вязаной мочалки, двух гелей для душа, крема «Корега», норковой шубы в чехле и даже неработающей морозильной камеры.
Также он просит 205 тысяч рублей — это третья часть стоимости их автомобиля «Шкода Фабиа».