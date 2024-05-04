Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кровля строящегося ЖК загорелась на северо-востоке Москвы

Пожар потушили, никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

Пожар вспыхнул в строящемся ЖК «Руставели» на северо-востоке столицы, сообщается в телеграм-канале МЧС Москвы. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.

По информации оперативных служб, ЧП произошло на улице Добролюбова. Возгорание произошло на крыше 22-этажного дома.

Ранее стало известно, что в квартире на северо-востоке Москвы случился пожар. По предварительным данным, в квартире на улице Бестужевых загорелся аккумулятор электросамоката, который стоял на зарядке. Из-за возгорания также пострадал музыкальный центр. Пострадавших в результате инцидента не было.

пожары