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Два восьмилетних ребенка пропали в Брестском районе

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Черни Брестского района минувшей ночью пропали два мальчика, сообщили БЕЛТА в Брестском РОВД.

Около 2 часов ночи 4 мая восьмилетние Кирилл Василюк и Кирилл Прокопук ушли из дома в неизвестном направлении. Приметы Кирилла Василюка — рост около 120 см, волосы русые. Был одет в бирюзовую майку с длинным рукавом, при себе может иметь черный рюкзак с изображением динозавра. Кириллу Прокопуку на вид около 8 лет, рост около 115 см, волосы темные. Был одет в черные штаны, майка болотного цвета с изображением мультяшных героев «миньонов» по всей поверхности.

Если вам известно местонахождение детей, сообщите в Брестское РОВД: 8 (029) 720−42−35, 8 (029) 220−34−91 или 102.