Два восьмилетних ребенка пропали в Брестском районе

Около 2 часов ночи 4 мая восьмилетние Кирилл Василюк и Кирилл Прокопук ушли из дома в неизвестном направлении. Приметы Кирилла Василюка — рост около 120 см, волосы русые. Был одет в бирюзовую майку с длинным рукавом, при себе может иметь черный рюкзак с изображением динозавра. Кириллу Прокопуку на вид около 8 лет, рост около 115 см, волосы темные. Был одет в черные штаны, майка болотного цвета с изображением мультяшных героев «миньонов» по всей поверхности.