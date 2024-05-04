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На центральных улицах Алматы прорвало трубы и провалился асфальт

На пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова в Алматы прорвало трубы, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Kris_p_almaty. Говорится, что асфальт на проезжей части провалился, а улица Сатпаева в обе стороны перекрыта.

В акимате города сообщили, что порыв теплотрассы уже локализован, аварийная бригада ТОО «Алматинские тепловые сети» приступила к устранению повреждения.

«Временно отключена подача воды в контуре улиц Масанчи — Сатпаева — Маркова — Курмангазы для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 500 мм, который эксплуатируется с 1988 года и отслужил свой нормативный срок. Реконструкция по данной магистрали запланирована на 2025 год, в текущем году проект реконструкции проходит экспертизу».

ТОО «Алматинские тепловые сети»

Восстановить подачу горячей воды планируется к полуночи.