На центральных улицах Алматы прорвало трубы и провалился асфальт

«Временно отключена подача воды в контуре улиц Масанчи — Сатпаева — Маркова — Курмангазы для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 500 мм, который эксплуатируется с 1988 года и отслужил свой нормативный срок. Реконструкция по данной магистрали запланирована на 2025 год, в текущем году проект реконструкции проходит экспертизу».