На центральных улицах Алматы прорвало трубы и провалился асфальт

Информация об этом появилась в Telegram-канале Kris_p_almaty. Говорится, что асфальт на проезжей части провалился, а улица Сатпаева в обе стороны перекрыта.
В акимате города сообщили, что порыв теплотрассы уже локализован, аварийная бригада ТОО «Алматинские тепловые сети» приступила к устранению повреждения.
«Временно отключена подача воды в контуре улиц Масанчи — Сатпаева — Маркова — Курмангазы для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 500 мм, который эксплуатируется с 1988 года и отслужил свой нормативный срок. Реконструкция по данной магистрали запланирована на 2025 год, в текущем году проект реконструкции проходит экспертизу».
Восстановить подачу горячей воды планируется к полуночи.