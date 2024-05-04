Пропавшая при загадочных обстоятельствах 17 марта жительница Челябинска погибла

«Найдена. Погибла», — появилось сообщение в Telegram-канале поискового отряда «Легион-Спас».
Напомним, 39-летняя Анна Сагдеева рано утром 17 марта ушла из дома 69 по улице Бейвеля, перестала выходить на связь.
Бывший муж рассказывал, что событию предшествовала затяжная депрессия.
Следственный комитет 20 марта завел уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины. Была сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты регионального СК и сотрудники полиции.