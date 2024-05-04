Убийство юриста «АрселорМиттал Темиртау»: приговор отменили

Уголовное дело по факту убийства юриста компании «АрселорМиттал Темиртау» (ныне Qarmet) и поджогу ее квартиры направили на новое расследование. Вынесенный ранее приговор по делу отменили.
Постановление об отмене приговора суда первой инстанции вынесла судебная коллегия Карагандинского областного суда. Установлено, что при вынесении приговора специализированный межрайонный суд по уголовным делам области допустил процессуальные нарушения. Апелляционную жалобу в суд подали осужденные.
«В описательной части приговора не нашел своего отражения умысел одного из осужденных, направленный на поджог, то есть не указано, для чего он это сделал. Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, умысел осужденного подлежит доказыванию. Учитывая, что при вынесении приговора были допущены процессуальные нарушения, что оба преступления тесно взаимосвязаны между собой, поскольку одно преступление вытекает из другого, судебная коллегия отменила приговор в полном объеме и направила дело на новое рассмотрение», — сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.
Напомним, тело юриста «АрселорМиттал Темиртау» нашли в апреле 2023 года в Шахтинске при тушении пожара в ее квартире. Экспертиза установила, что на теле погибшей 53-летней женщины были заметны следы насильственной смерти. Досудебное расследование было начато по статье 99 УК РК «Убийство».
Тело юриста «АрселорМиттал Темиртау» найдено в сгоревшей квартире Позже по подозрению в совершении убийства и поджога были задержаны сосед погибшей и его знакомая. В феврале начался суд с участием присяжных заседателей. Вердиктом присяжных подсудимые признаны виновными, им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 18 и 17 лет.