Убийство юриста «АрселорМиттал Темиртау»: приговор отменили

«В описательной части приговора не нашел своего отражения умысел одного из осужденных, направленный на поджог, то есть не указано, для чего он это сделал. Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, умысел осужденного подлежит доказыванию. Учитывая, что при вынесении приговора были допущены процессуальные нарушения, что оба преступления тесно взаимосвязаны между собой, поскольку одно преступление вытекает из другого, судебная коллегия отменила приговор в полном объеме и направила дело на новое рассмотрение», — сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.