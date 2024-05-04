Глава Следкома взял под контроль проверку загрязнения реки под Воронежем

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет результатов проверки по факту загрязнения реки в поселке Пригородном. Местные жители сообщают, что в реку Толчеевку, впадающую в Дон, идет сброс неочищенных канализационных отходов.
Жители жалуются, что водоем и прибрежная зона имеют теперь резкий неприятный запах. Сельчане уверяют, что неоднократно обращались в различные инстанции, но источник загрязнения до сих пор не ликвидировали.
Воронежские следователи проводят проверку. Центральный аппарат ведомства взял под контроль ее результаты.