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Глава Следкома взял под контроль проверку загрязнения реки под Воронежем

Следователи проверяют сброс канализации в воронежскую реку.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет результатов проверки по факту загрязнения реки в поселке Пригородном. Местные жители сообщают, что в реку Толчеевку, впадающую в Дон, идет сброс неочищенных канализационных отходов.

Жители жалуются, что водоем и прибрежная зона имеют теперь резкий неприятный запах. Сельчане уверяют, что неоднократно обращались в различные инстанции, но источник загрязнения до сих пор не ликвидировали.

Воронежские следователи проводят проверку. Центральный аппарат ведомства взял под контроль ее результаты.

экология