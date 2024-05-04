Николай Химич из Волгоградской области погиб в ходе СВО

Известие о гибели жителя Волгоградской области Николая Химича сообщила администрация Камышинского района. Камышанин отправился в зону проведения спецоперации, где с честью выполнял свой воинский долг. Но погиб, мужественно защищая Родину, говорят земляки о военном.
Сотрудники администрации района выразили соболезнования родным и близким павшего бойца.
Вчера же в Новоаннинском районе простились с бойцом СВО Виталием Изоновым, который погиб еще в январе в Херсонской области. Он был призван в рамках частичной мобилизации. Похоронили бойца в хуторе Попов, где он родился и вырос. Как сообщили в районной администрации, Виталий Изонов посмертно представлен к госнаграде.