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Николай Химич из Волгоградской области погиб в ходе СВО

О гибели земляка сообщили в администрации Камышина.

Источник: администрация Камышинского района

Известие о гибели жителя Волгоградской области Николая Химича сообщила администрация Камышинского района. Камышанин отправился в зону проведения спецоперации, где с честью выполнял свой воинский долг. Но погиб, мужественно защищая Родину, говорят земляки о военном.

Сотрудники администрации района выразили соболезнования родным и близким павшего бойца.

Вчера же в Новоаннинском районе простились с бойцом СВО Виталием Изоновым, который погиб еще в январе в Херсонской области. Он был призван в рамках частичной мобилизации. Похоронили бойца в хуторе Попов, где он родился и вырос. Как сообщили в районной администрации, Виталий Изонов посмертно представлен к госнаграде.