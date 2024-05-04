Взрыв произошел во время пожара в столичной донерной

На месте ЧП работают столичные спасатели. В тушении задействованы более 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.
Ранее сообщалось, что крупный пожар потушили на складе со строительными материалами в Актобе.
В Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр горит донерная, сообщает Zakon.kz.
На месте ЧП работают столичные спасатели. В тушении задействованы более 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.
Ранее сообщалось, что крупный пожар потушили на складе со строительными материалами в Актобе.