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Взрыв произошел во время пожара в столичной донерной

В Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр горит донерная, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

На месте ЧП работают столичные спасатели. В тушении задействованы более 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что крупный пожар потушили на складе со строительными материалами в Актобе.

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