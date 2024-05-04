В Краснодарском крае загорелся мусорный полигон

Кадрами с места пожара в социальных сетях 4 мая поделились очевидцы. В ГУ МЧС РФ по региону уточнили, что сообщений о возгорании не поступало.
Напомним, в Краснодарском крае произошел лесной пожар возле канатной дороги «Олимп». Система дистанционного мониторинга обнаружила задымление со стороны леса. Для проверки полученной информации на место оперативно выехала лесопожарная бригада Геленджикского филиала лесопожарного центра. В 09:20 пожарные обнаружили возгорание сухой травы в Кабардинском участковом лесничестве на примерной площади 0,01 га.
Ранее мы сообщали, после выброса метана произошел крупный пожар на мусорном полигоне МУП «Универсал». Площадь возгорания между Темрюком и станицей Голубицкой составила 2,5 тыс. кв. метров.